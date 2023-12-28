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Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk evde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk evde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu

Arnavutköy'de bulunan bir evde yaşayan aile, eve döndüklerinde 11 yaşındaki çocuklarını tabancayla vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun babasına ait olan tabanca ile vurulduğu ve babanın emniyete götürüldüğü öğrenildi. Polis incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arnavutköy\'de 11 yaşındaki çocuk evde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu
28.12.2023 - 22:27,  Güncelleme: 22:29
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Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk evde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Yiğitoğlu Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında yaşayan aile, eve geldiklerinde çocukları Efe Özçelik'i tabancayla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri başından vurulan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun babasına ait tabancayla vurulduğu, babanın emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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