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Arnavutköy'de bakım çalışması sırasında asansör boşluğuna düşen teknisyen yaşamını yitirdi.
Hadımköy Ürgüplü Caddesi'ndeki 6 katlı tekstil firmasında asansör bakımı için çalışma yapan teknisyen Mustafa Ergün (35), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Çalışanların ihbarı üzerine firmaya gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ergün'ün cenazesi, polisin incelemesini tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Asansör Bakımı Sırasında Teknisyen Hayatını Kaybetti - Son Dakika