Arnavutköy'de alabora olma tehlikesi atlatan balıkçı teknelerinin şiddetli rüzgarda kıyıya yanaşmakta zorlandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentte dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz Sahili'ndeki Karaburun Limanı'nda balıkçı tekneleri, kıyıya yanaşmakta güçlük çekti.
Yüksek dalgalarda ilerlemekte zorlanan tekneler, alabora olma tehlikesi geçirdi.
O anlar, kıyıdaki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Balıkçı Tekneleri Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?