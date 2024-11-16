Arnavutköy'de Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralı

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ARNAVUTKÖY'DE EŞİ TARAFINDAN 20 BIÇAK DARBESİYLE YARALANAN KADIN, SAĞLIK MERKEZİNE SIĞINDI

Taylan ERGÜN-Mert ORDU/İSTANBUL, - ARNAVUTKÖY'de, iddiaya göre tartıştığı kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan D.G., aynı sokakta bulunan aile sağlığı merkezine sığındı. Polis, olay sonrası kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlatırken D.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D.G. isimli kadın ile eşi O.G.'nin arasında tartışma çıktı. Evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine D.G., kocası O.G.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Yaklaşık 20 bıçak darbesi alan D.G., evden kaçarak aynı sokakta bulunan Aile Sağlığı Merkezi'ne sığınmaya çalışırken yere yığıldı. İki çocuk annesi D.G., çevredekiler tarafından çağırılan ambulansla ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken saldırgan koca ise olay yerinden kaçtı. D.G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis kaçan koca O.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.