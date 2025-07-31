Arnavutköy'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde 3 katlı plastik ve sünger fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri ile belediyelerden su tankerleri sevk edildi.

Fabrikanın alt katında başlayan ve kısa sürede binanın tamamını saran yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Ekipler, geniş alana yayılan yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük çapta maddi hasar meydana gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.