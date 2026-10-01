Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrilince şoför yaralandı, 2 otomobil zarar gördü - Son Dakika
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Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrilince şoför yaralandı, 2 otomobil zarar gördü

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Arnavutköy\'de hafriyat kamyonu devrilince şoför yaralandı, 2 otomobil zarar gördü
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Arnavutköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonu refüje devrildi. Kazada şoför yaralanırken kasadan savrulan molozlar 2 otomobile zarar verdi; kaza anı araç kamerasına yansıdı, trafik havadan dronla görüntülendi.

ARNAVUTKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki hafriyat kamyonu refüje devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralanırken, kasadan yola savrulan molozlar 2 otomobile zarar verdi. Kaza anı araç kamerasına yansırken oluşan traifk dron ile havadan görüntülendi .

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nin Arnavutköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafriyat kamyonunun şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kamyon, orta refüje devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralanırken, kasadan yola savrulan molozlar o sırada yoldan geçen 2 otomobile zarar verdi. Hafriyat kamyonunun devrilme anı bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle bölgede oluşan yoğun trafik dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrilince şoför yaralandı, 2 otomobil zarar gördü - Son Dakika
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