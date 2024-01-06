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Arnavutköy'de İklim Değişikliğiyle Mücadele Etkinliği: Yüzlerce Fidan Dikildi - Son Dakika
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Arnavutköy'de İklim Değişikliğiyle Mücadele Etkinliği: Yüzlerce Fidan Dikildi

Bizim Dünyamız Vakfı, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Arnavutköy'de düzenlediği etkinlikte yüzlerce fidan dikti. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye Bursları bünyesinde İstanbul'da eğitim gören öğrencilerin katıldığı etkinlik, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Vakıf Başkanı Kahraman Halisçelik ve Başkan Yardımcısı İsmail Acar da katıldı. Konuşmalarında Türkiye'nin orman alanını genişletme çabalarına değinen yetkililer, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm insanlığın ortak çaba göstermesi gerektiğini vurguladılar.

Arnavutköy\'de İklim Değişikliğiyle Mücadele Etkinliği: Yüzlerce Fidan Dikildi
06.01.2024 - 15:53,
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Bizim Dünyamız Vakfının iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Arnavutköy'de düzenlediği etkinlikte yüzlerce fidan dikildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye Bursları bünyesinde İstanbul'da eğitim gören, 35 ülkeden çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlik, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Arnavutköy Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Sahası'ndaki etkinliğe, İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Vakıf Başkanı Kahraman Halisçelik ile Başkan Yardımcısı ve ressam İsmail Acar da katıldı.

Celal Pir, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yıl dikilen milyonlarca yeni ağaçla orman alanını daha da genişlettiği belirtti.

Türkiye'nin bu alanda dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Pir, İstanbul'da ormanların yüzde 44'lük alanı kapladığını kaydetti.

Pir, orman alanlarının korunması ve güçlenmesinin önemine de dikkati çekti.

Halisçelik de siyasi haritalarda sınırların olduğunu ancak tabiatın sınır tanımadığını belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadelede tüm insanlığın ortak çaba göstermesi gerektiğine işaret eden Halisçelik, doğal felaketler, deniz ve hava kirliliğinin sınır ötesi sorunlar olduğunu vurguladı.

Etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA
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Celal Pir, İstanbul, Türkiye, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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