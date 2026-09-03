Arnavutköy'de iş arkadaşı dehşeti, servis şoförü silahla öldürüldü - Son Dakika
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Arnavutköy'de iş arkadaşı dehşeti, servis şoförü silahla öldürüldü

Arnavutköy\'de iş arkadaşı dehşeti, servis şoförü silahla öldürüldü
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Arnavutköy Hadımköy'de aynı iş yerinde çalıştığı Özcan K. ile tartışan servis şoförü Mehmet Taştan (49), silahla vurularak ağır yaralandı. Taştan, hastanede hayatını kaybederken kaçan şüpheli Özcan K. polis ekiplerince yakalandı; cinayette kullanılan silah da çalılık alanda bulundu.

ARNAVUTKÖY'de servis şoförü Mehmet Taştan (49), aynı iş yerinde çalıştığı Özcan K.(49) tarafından silahla öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen Mehmet Taştan ile Özcan K. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan K. yanındaki silahla Mehmet Taştan'a ateş etti. Şüpheli Özcan K., saldırının ardından 34 LDE 633 plakalı aracıyla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 34 LAR 691 plakalı araç içerisinde servis şoförü Mehmet Taştan'ı başından, göğsünden ve sırtından yaralanmış halde buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Mehmet Taştan olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Taştan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 4 adet boş kovan tespit edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri Özcan K.'nin aracıyla Haraççı Mahallesi istikametine kaçtığını belirledi. Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde aracı gören Yunus Timleri, şüpheli Özcan K.'yi yakaladı. Şüphelinin ilk ifadesinde, aynı iş yerinde çalıştığı Mehmet isimli kişiyle kavga ettiğini ve kendisini silahla vurduğunu, ardından Arnavutköy istikametine giderken silahı attığını söylediği öğrenildi.

CİNAYET SİLAHI BULUNDU

Şüphelinin tarif ettiği bölgede yapılan çalışmalarda, Hadımköy Mahallesi Kayıkçı Sokak'taki çalılık alanda cinayette kullanıldığı değerlendirilen silah bulundu. Öte yandan şüpheli Özcan K.'nin daha önce 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Arnavutköy'de iş arkadaşı dehşeti, servis şoförü silahla öldürüldü - Son Dakika

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