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Arnavutköy'de Kaçan Panelvan Aracın Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Kaçan Panelvan Aracın Sürücüsü Yakalandı

Arnavutköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız bir panelvan aracın sürücüsü kaçtı. Polis tarafından dakikalarca kovalanan araç, Hadımköy yolu üzerinde ters şeride girip kaçmaya devam etti. Aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suçtan arandığı ortaya çıktı. Ayrıca araçta yapılan aramalarda çeşitli malzemeler ele geçirildi. Sürücüye ise 33 bin 500 lira ceza kesildi.

Arnavutköy\'de Kaçan Panelvan Aracın Sürücüsü Yakalandı
23.12.2023 - 10:25,
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ARNAVUTKÖY'de uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız bir panelvan aracın sürücüsü kaçtı. Kaçan sürücü dakikalarca polis tarafından kovalandı. Hadımköy yolu üzerinde ters şeride girip kaçmaya devam eden sürücünün o anları, başka bir aracın kamerasına kaydedildi. Bir süre sonra araçtaki 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama' gibi çok sayıda suçtan aranması olduğu öğrenildi.

Polis, Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde denetim yaparken  plakasız panelvan bir aracın kendilerine doğru geldiğini gördü. Ekipler araca dur ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçtı.

Ekipler, kaçan aracı kovalamaya başladı. Bir süre kaçan araç, Hadımköy yolunda ters şeride girdi ve karşıdan gelen araçlara aldırmadan ilerlemeye devam etti. Bir süre sonra aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 1'i kadın 4 şüpheliden 3'ü, fazla uzaklaşamadan polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

83 SUÇTAN KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

S.A., T.A, ve E.Ç. isimli 3 şüpheli ile ilgili emniyette yapılan sorgulamada, şüphelilerin 'kasten yaralama', 'kasten öldürme', 'otodan hırsızlık', 'cinsel taciz' ve 'açıktan hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan toplam 83 adet kayıtları olduğu tespit edildi. Ayrıca T.A. isimli şüphelinin bir dosyadan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası, diğer dosyadan ise 7 yıl 14 ay 22 gün hapis cezasından aranma kaydı olduğu belirlendi. Ekipler tarafından el konulan plakasız panelvan araçta yapılan aramalarda ise 2 adet araca ait plaka,  demir kesme makası, levye ele geçirildi.

SÜRÜCÜYE 33 BİN 500 LİRA CEZA KESİLDİ

Aracı kullandığı tespit edilen E.Ç.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 33 bin 500 lira ceza kesildi. Çalışmaların devamında şüphelilerin aynı araç ile 16 Aralık'ta Arnavutköy Hadımköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden 96 bin lira değerinde makara kablo çaldıkları saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

KAÇTIKLARI ANLAR BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan şüphelilerin polisten kaçtıkları anlar, bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ters şeritte kaçan aracın karşıdan gelen araçlara aldırış etmemesi, bir süre kaçtıktan sonra karşı şeride geçip araçlarını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: DHA
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Hadımköy, Güvenlik, Trafik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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