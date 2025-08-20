Arnavutköy'de Kaybolan Nureddin Toraman İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Arnavutköy'de Kaybolan Nureddin Toraman İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

20.08.2025 18:37
Nureddin Toraman, 5. gününde hala bulunamadı. Arama faaliyetleri sahil güvenlik ve ekipler ile sürüyor.

Arnavutköy'de denizde kaybolan Nureddin Toraman'ı arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

Karaburun'da 15 Ağustos'ta arkadaşlarıyla sahile gelen ve fotoğraf çektiği esnada dalgalara kapılarak açık denize sürüklendiği belirtilen Toraman'ın bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama faaliyetlerine helikopter, botlar, dalgıç polisler, itfaiye ekipleri ve Kıyı Emniyeti personeli katılıyor.

Sahil hattında 75 arama-kurtarma personelinin görev yaptığı çalışmalardan şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

"İnşallah bugün bulunur diye bekliyoruz"

Toraman'ın dedesi Mehmet Ali Şirin, gazetecilere, arama çalışmalarını umutla takip ettiklerini söyledi.

Şirin, "Bir dalga vurmuş, götürmüş torunumu. Kaymakamdan Allah razı olsun. Çalışan arkadaşlar da çok uğraşıyor, çabalıyorlar. Sabah namazında camide dua ettik. İnşallah bugün bulunur diye bekliyoruz." dedi.

Torununun cuma günü kaybolduğunu ifade eden Şirin, şunları kaydetti:

"Misafirleriyle Bursa'dan, 'Karadeniz kıyısında bir yere gidelim.' diye konuşup gelmişler. Burada yemek yiyor, ardından fotoğraf çekiyorlar. Arkadaşı ona, 'Şu telefonu al, fotoğrafımı çek.' diyor. Arkadaşları gelen dalgadan sonra geri çekilmiş fakat torunum çekilememiş, dalgaya kapılmış. Arkadaşları da çok çabaladı bu süreçte. Kaymakamımız, Sahil Güvenlik ekiplerimiz, dalgıçlarımız sürekli çalıştılar burada. Dün dilekçe yazdık, helikopter gönderdiler. Allah onlardan razı olsun."

Kaynak: AA

17:27
