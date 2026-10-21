Arnavutköy'de park halindeki kamyona çarpan servis minibüsünde 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de park halindeki kamyona çarpan servis minibüsünde 9 kişi yaralandı

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Arnavutköy'de saat 06.00 sıralarında servis minibüsü, iddiaya göre şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

ARNAVUTKÖY'de servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, servis minibüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Arnavutköy'de park halindeki kamyona çarpan servis minibüsünde 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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