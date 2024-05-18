Arnavutköy'de Polis Ekibine Silahlı Saldırı: Bir Şüpheli Öldü, Diğeri Yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Polis Ekibine Silahlı Saldırı: Bir Şüpheli Öldü, Diğeri Yaralandı

Arnavutköy\'de Polis Ekibine Silahlı Saldırı: Bir Şüpheli Öldü, Diğeri Yaralandı

Arnavutköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapan polis ekibine bir araçtan silahla ateş açıldı. Polisin karşılık vermesi sonucu vurulan iki şüpheliden biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin daha önce de çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

18.05.2024 21:09
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Arnavutköy'de denetim yapan polis ekibine bir araçtan silahla ateş açılırken, polisin karşılık vermesi sonucu vurulan iki şüpheliden biri öldü, diğeri yaralandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapan emniyet ekiplerinin bir araca denetim amacıyla yaklaştığı sırada araçtaki E.K. ve H.Ç. adlı şüphelilerin ekiplere silahla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hayatını kaybetmiş, H.Ç'nin ise tedavisi devam etmektedir. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir." denildi.

Yapılan araştırma sonucu E.K'nin kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 13, H.Ç'nin ise toplam 6 suç kaydı olduğunun tespit edildiği, tahkikat işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Polis Ekibine Silahlı Saldırı: Bir Şüpheli Öldü, Diğeri Yaralandı - Son Dakika

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