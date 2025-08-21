Arnavutköy'de Tırın Dorsesi Devrildi - Son Dakika
Arnavutköy'de Tırın Dorsesi Devrildi

21.08.2025 16:25
Kömür yüklü tırın dorsesi devrildi, trafik durdu. Kaza anı güvenlik kameralarında kaydedildi.

Arnavutköy'de kömür yüklü tırın dorsesinin devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi Haraççı Kavşağı mevkisinde 34 ZM 5520 plakalı tır, kavşakta dönüş yaptığı sırada dorsesi koparak yola düştü.

Kaza nedeniyle yolu bir süreliğine trafiğe kapatan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler devrilen konteynerin kaldırılması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtta, konteynerin devrilmesinden saniyeler önce bir aracın aynı şeritten geçtiği görülüyor.

Kaynak: AA

