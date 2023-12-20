Arnavutköy\'de trafik kazasında 2 pilot öldü

ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK KAZASINDA 2 PİLOT ÖLDÜ

İbrahim YILDIZ/ Taylan ERGÜN - İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY'de meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybetti. Aracı süren pilot ise alkollü olduğu belirlenince tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 02.00 sıralarında meydana geldi.

THY'de görevli pilotlar Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal Erdal uçuşlarının olmadığı gün aynı araçla Çatalca istikametine ilerliyordu. Ersal Erdal'ın kullandığı araç bir TIR'a arkadan çarparak savruldu. Takla attığı da belirtilen araçtaki pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ersal Erdal tedavisinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen Erdal'ın tutuklandığı öğrenildi