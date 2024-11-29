Arnavutköy'de Ücretsiz Servis Hizmeti Başladı

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Arnavutköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), Sultangazi-Arnavutköy arasındaki altyapı çalışmaları nedeniyle evlerine yürüyerek gitmek durumunda kalan vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İSKİ'nin, Sultangazi-Arnavutköy hattında yaklaşık iki aydır sürdürdüğü 1 kilometrelik altyapı çalışması, yolun tek şeride düşürülmesi nedeniyle trafiği durma noktasına getirdi. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu yalnızca sürücüleri değil, yayaları da olumsuz yönde etkiledi.

Arnavutköy Belediyesi, yol çalışması nedeniyle trafiğin yoğun olduğu noktalarda ücretsiz servis araçlarını vatandaşların hizmetine sundu. Servis araçları, yürümek zorunda kalan vatandaşları mahallelerine ve evlerine kadar ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bazı vatandaşlar, çalışmaların yapıldığı yolu yürüyerek 2 saatte gittiklerini belirterek, belediyenin koyduğu servis hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.