Arnavutköy'de Uyuşturucu Operasyonu

Arnavutköy'de, bir araç ile depoya düzenlenen operasyonda 398 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede belirlenen araca ve depoya operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı, 398 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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