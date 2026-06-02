Arnavutköy\'de Vinç Devrildi: 2 Yaralı

Arnavutköy'de inşaat şantiyesindeki kule vincin devrilmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Sazlıbosna Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesindeki kule vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kazada, vinç operatörü Ş.A. ile işçi A.A. sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçiler, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralanan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.