Arnavutköy'de Vinç Devrildi: 2 Yaralı
Arnavutköy'de Vinç Devrildi: 2 Yaralı

02.06.2026 13:13
Arnavutköy'deki inşaat şantiyesinde devrilen kule vinç sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

Sazlıbosna Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesindeki kule vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kazada, vinç operatörü Ş.A. ile işçi A.A. sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçiler, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralanan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İnşaat, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

