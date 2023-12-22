Arnavutköy\'de Yanan Otomobilde Uzun Namlulu Silahlar Bulundu

ARNAVUTKÖY'de boş bir arazide alev alev yanan otomobilin içinde uzun namlulu silahlar bulundu.

Yangın, 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre silah sesi duyan vatandaşlar boş araziye baktıklarında bir otomobilin yandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında otomobilin içerisinde 2 adet uzun namlulu silah olduğu görüldü.