Arnavutköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden 2 hafif ticari araç ile otomobil ve motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Gündüz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?