Arnavutköy\'de Zincirleme Kaza: 4 Kişi Hafif Yaralandı

Arnavutköy'de ambulans, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı.
Dursunköy Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde ilerleyen 34 DH 5408 plakalı kamyonet, bu sırada vakaya giden 34 ACL 11 plakalı özel ambulansa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak karşı şeriden geçen ambulans, burada kırmızı ışıkta bekleyen 16 ANR 600 plakalı otomobile çarpıp üzerine devrildi.
Kazada, içinde hasta bulunmayan ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ile otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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