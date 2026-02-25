Arnavutköy Okulundaki Olay İçin İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
Arnavutköy Okulundaki Olay İçin İnceleme Başlatıldı

25.02.2026 15:22
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arnavutköy'deki okulda çekilen görüntülerle ilgili soruşturma açtı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arnavutköy'de bir okulda çekilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Arnavutköy'de bir okulda 23 Şubat'ta çekildiği anlaşılan ve kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan ilk incelemede, söz konusu videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı, daha sonra kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine ilgili paylaşımın kaldırıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Müdürlüğümüzce müfettiş görevlendirilmiştir. Yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler mevzuat çerçevesinde tesis edilecektir."

AA

