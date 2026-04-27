Arnavutköy\'de sahilde erkek cesedi bulundu

İstanbul Arnavutköy Karaburun Sahili’nde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Olay, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde sahilde dolaşan kişiler, dalgaların kıyıya sürüklediği bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumu hemen yetkililere bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kimliği henüz tespit edilemeyen erkek cesedi, yapılan çalışmaların ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, cesedin kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin netleşmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.