İstanbul Arnavutköy Karaburun Sahili’nde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Olay, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde sahilde dolaşan kişiler, dalgaların kıyıya sürüklediği bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumu hemen yetkililere bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kimliği henüz tespit edilemeyen erkek cesedi, yapılan çalışmaların ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, cesedin kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin netleşmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
