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Arnavutluk AB'ye Katılma Yolunda

Arnavutluk AB\'ye Katılma Yolunda

Ursula von der Leyen, Arnavutluk'un AB üyelik sürecinde önemli adımlar attığını belirtti.

23.10.2024 20:16
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Arnavutluk'un müzakere sürecinde vizyon ile sabır gösterdiğini ve karşılığını aldığını belirterek, "Arnavutluk AB'ye katılma yolunda." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Batı Balkan ülkeleri turunun ilk durağında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Başbakan Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı.

Von der Leyen ve Rama, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Arnavutluk'un müzakere sürecinde vizyon ile sabır gösterdiğini ve karşılığını aldığını dile getiren von der Leyen, "Arnavutluk AB'ye katılma yolunda." dedi.

Bunun, uzun yıllar süren sıkı çalışmanın ve aynı zamanda ortak hedefe adanmışlığın sonucu olduğunu ifade eden Von der Leyen, "Genişleme, bir sonraki görev dönemimde de benim en önemli önceliğim olacak. Artık gerekli tüm araçlara ve ihtiyacımız olan tüm enstrümanlara sahibiz." diye konuştu.

Arnavutluk- İtalya göç anlaşmasıyla ilgili de konuşan von der Leyen, anlaşmayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Başbakan Rama ise konuşmasında Arnavutluk'un AB'ye katılım müzakereleri kapsamında ilk fasıl kümesinin açılmasına değinerek, "Bunun daha da kolaylaşmayan, aksine zorlaşan bir meydan okuma olduğunu biliyoruz çünkü artık bir dizi görevle karşı karşıyayız." dedi.

Ülkesinin yerinin AB'de olduğunu kaydeden Rama, "Arnavutluk'un bu ortak yolda AB ile omuz omuza durma, AB'nin dış politikasına yüzde yüz uyum sağlama ve tüm süreçlere müdahil olma konusunda gösterdiği her şeyi onaylamak ve teyit etmek için burada sizinle birlikteyim. Bizi birleştiren değerlerin yanı sıra zorluklar da var. Arnavutluk'un bütün bu yaklaşımı gelecekte daha da güçlenecek ve pekişecektir." ifadelerini kullandı.

Rama, Arnavutluk'un 2030 yılında AB üyesi olmasıyla bu çalışmaların sona ermesini umduğunu vurguladı.

Von der Leyen, Arnavutluk ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile de görüşecek.

4 günlük Batı Balkanlar turuna bugün başlayan von der Leyen, Arnavutluk'un ardından Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Karadağ'ı da ziyaret edecek.

Arnavutluk'un AB üyelik başvurusu

Arnavutluk, AB üyeliği için resmi başvurusunu 2009'da yaptı. Komisyonun Ekim 2012'de olumlu görüş vermesi üzerine Konsey, Haziran 2014'te ülkeye "aday statüsü" verme kararı aldı.

Arnavutluk'un AB'ye katılım müzakereleri ise resmen Temmuz 2022'de başladı. AB, Arnavutluk ile katılım müzakereleri kapsamında ilk fasıl kümesinin 15 Ekim'de açıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arnavutluk AB'ye Katılma Yolunda - Son Dakika

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