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Arnavutluk Bakanı, Sırbistan'ın Kosova sınırına asker göndermesini eleştirdi - Son Dakika
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Arnavutluk Bakanı, Sırbistan'ın Kosova sınırına asker göndermesini eleştirdi

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Sırbistan'ın Kosova sınırına asker göndermesini 'gülünç' olarak nitelendirerek, bundan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Hasani, Arnavutluk'un NATO üyesi olduğunu ve Kosova'nın bütünlüğünün ve egemenliğinin en büyük garantisinin NATO olduğunu belirtti. Arnavutluk ve Kosova bakanları, bölgedeki güvenlik ve istikrarın tehdit altında olduğunu vurgulayarak işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Arnavutluk Bakanı, Sırbistan\'ın Kosova sınırına asker göndermesini eleştirdi
16.01.2024 - 19:35,
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??????? Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Sırbistan'ın, ordusunu Kosova sınırına göndermesini "gülünç" olarak nitelendirerek, bundan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Hasani ile başkent Priştine'deki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Bakanlar, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Hasani, NATO üyesi olarak Arnavutluk'un bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Bir gazetecinin, Sırbistan'ın 2023'te askeri birliklerini Kosova sınır hattına konuşlandırmasıyla ilgili sorusuna Hasani, "21. yüzyılda yaşayan tüm aktör ve faktörlere, artık orduların sınıra götürülmemesi çağrısında bulunuyoruz. Artık hiç kimse bu oyunu oynamamalı. Bu çok gülünç, çünkü Kosova'nın bütünlüğünün ve egemenliğinin en büyük garantisinin Arnavutluk'un da parçası olduğu NATO olduğunu hepimiz biliyoruz." yanıtını verdi.

Hassas bir dönemden geçen bölgedeki güvenlik ve istikrarın son on yılda hiç olmadığı kadar tehdit altında olduğunu belirten Hasani ayrıca, Arnavutluk olarak Kosova'ya Avrupa entegrasyonu yolunda ve NATO üyeliği konularında yardım edeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Gervalla-Schwarz da görüşmede, Kosova'daki son gelişmeleri, özellikle de ülkenin kuzeyindeki egemenliğin genişletilmesi konusunu ele aldıklarını vurgulayarak "Arnavutluk, uluslararası arenada ve uluslararası kuruluşlarda giderek daha güçlü hale gelen konumuyla, bölgemizdeki güvenlik ve barışla ilgili tüm konularda daha proaktif bir rol oynayacaktır." ifadesini kullandı.

Hasani, Kosova ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Meclis Başkanı Glauk Konjufca ile de görüştü.

???????Sırbistan, 2023'te, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından birçok askeri birliğini, Kosova sınır hattına konuşlandırmıştı.

Kaynak: AA
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