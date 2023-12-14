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Arnavutluk Başbakanı Rama, göç anlaşmasının askıya alınmasını değerlendirdi - Son Dakika
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Arnavutluk Başbakanı Rama, göç anlaşmasının askıya alınmasını değerlendirdi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk-İtalya arasındaki göç anlaşmasının onaylanma sürecinin Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rama, Anayasa Mahkemesinin bu kararını saygıyla karşıladığını belirtti ve hükümetin planlarına uymayabilecek bir kararın Arnavutluk için iyi olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi, anlaşmanın incelenmesi gerekçesiyle muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine onaylanma sürecini askıya almıştı.

Arnavutluk Başbakanı Rama, göç anlaşmasının askıya alınmasını değerlendirdi
14.12.2023 - 18:37,
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin İtalya ile 6 Kasım'da imzaladığı "göç alanında işbirliğinin güçlendirilmesi" anlaşmasının onaylanma sürecinin Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınmasına ilişkin, "Bu, Anayasa Mahkemesinin hakkı." ifadesini kullandı.

Başkent Tiran'daki Bakanlar Kurulu merkezinde basın toplantısı düzenleyen Rama, dün Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi ile Arnavutluk-İtalya arasındaki göç anlaşmasının onaylanma sürecinin, Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınması konularında değerlendirmelerde bulundu.

Arnavutluk Anayasa Mahkemesinin, Arnavutluk-İtalya arasındaki göç anlaşmasının onaylanma sürecini askıya almasına değinen Rama, "Bu, Anayasa Mahkemesinin hakkı. Anayasa Mahkemesinin, uluslararası bir anlaşmayı onaylanmadan önce otomatik olarak inceleme görevi Anayasa'da yer almaktadır. Bu yüzden benim ekleyeceğim bir şey yok, çünkü benim görevlerimle ilişkili bir şey görmüyorum." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin hükümetin planlarına uymayabilecek karar verebileceğine işaret eden Rama, bunun Arnavutluk için iyi bir şey olduğunu belirtti.

Meclis oturumunda görüşülmesi planlanan anlaşmanın onaylanma süreci, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine, incelenmesi gerekçesiyle mahkeme tarafından askıya alınmıştı.

Muhalefet milletvekilleri, söz konusu anlaşmada "tam bir şeffaflık eksikliği" olduğunu savunuyor. Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesinin oturumu 18 Ocak 2024'te yapılacak.

"Balkanlarda Avrupa ülkesi olmak istiyoruz, AB'deki Balkan ülkesi değil"

Dün Brüksel'de gerçekleşen AB-Batı Balkanlar Zirvesine de değinen Rama, Avrupa entegrasyonu yolundaki perspektifler ile Sırbistan-Kosova normalleşme süreci ve Batı Balkan ülkelerinin dış politika konusunda AB ile uyum sağlama gerekliliğinin ele alındığını aktardı.

Rama, zirvede, ülkesinin ilerleyişi konusunda AB ülkelerinin olumlu bir değerlendirmesi olduğuna işaret etti.

Yunanistan'ın son dönemde Arnavutluk'un Avrupa entegrasyonu sürecine olan tutumu hakkında konuşan Rama, bu meselenin iki ülke arasında ele alınması gereken bir konu olduğunu, bunu müzakere süreciyle bağlantılı olarak görmediklerini vurguladı.

Stratejik partner olarak nitelendirdiği Yunanistan ile komşuluk ilişkileri ve işbirliklerini derinleştirmek, dostluğu güçlendirmek istediklerini belirten Rama, bu doğrultuda kendilerine düşen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Rama, "Balkanlarda Avrupa ülkesi olmak istiyoruz, AB'deki Balkan ülkesi değil." dedi.???????

Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri'nin, Arnavutluk'ta 14 Mayıs'ta gerçekleşen yerel seçimler öncesi, 12 Mayıs'ta "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla tutuklanması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.

Yunanistan, Arnavutluk'un AB'ye üyeliğine engel olacağı yönünde uyarılarda bulunarak, "Ülkedeki etnik azınlıkların haklarına saygı gösterilmesi" konusuna dikkati çekmişti.

Kaynak: AA
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