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Arnavutluk'ta 500 kilogram esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Arnavutluk'ta 500 kilogram esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı

Arnavutluk'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 kilogram esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda, esrarın Türkiye'ye deniz yoluyla taşındığı ortaya çıktı. Suçüstü yakalanan 7 Arnavutluk vatandaşı gözaltına alındı ve bazı şahıslar hakkında arama kararı çıkarıldı. Toplamda 34 paket içerisinde 500 kilogram esrar ele geçirildi.

Arnavutluk\'ta 500 kilogram esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı
12.12.2023 - 15:13,
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Arnavutluk'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 kilogram esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Avlonya Yerel Polis Müdürü Ermal Muçaj, düzenlediği basın toplantısında, operasyon kapsamında düzenlenen yoğun soruşturmaların, gözaltına alınanların organize şekilde esrarın Türkiye'ye deniz yoluyla taşıdığını ortaya çıkardığını söyledi.

"Reset" kod adının verildiği operasyon kapsamında suçüstü 7 Arnavutluk vatandaşının gözaltına alındığını bildiren Muçaj, Avlonya ve başkent Tiran'da yaşayan bazı şahıslar hakkında arama kararının bulunduğunu kaydetti.

Polisten yapılan açıklamada, farklı büyüklükteki 34 paketin içerisinde 500 kilogram esrarın ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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Avlonya, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutluk'ta 500 kilogram esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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