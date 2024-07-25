Arnavutluk'ta FETÖ'nün darbe girişimi paneli düzenlendi - Son Dakika
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Arnavutluk'ta FETÖ'nün darbe girişimi paneli düzenlendi

Arnavutluk'ta, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bir panel düzenlendi. Panelde, FETÖ'nün Türkiye'ye ve dünyaya getirdiği tehlikeler ele alındı ve konuşmacılar 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlattı. Ayrıca panelistler, Arnavut halkına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

25.07.2024 00:10
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Arnavutluk'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 15 Temmuz Derneği ile işbirliğinde gerçekleşen panel, başkent Tiran'ın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki İşkodra kentinde de düzenlendi.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, panelde 15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç'ın yanı sıra 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın annesi Nermin Ercan, babası Melih Fuat Ercan ve 15 Temmuz Derneği üyesi Baran Çelik konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde terör örgütü FETÖ'nün Türkiye'ye, bölgeye ve dünyaya getirdiği tehlikelerin ele alındığı aktarılan açıklamada, konuşmacıların 15 Temmuz gecesine ilişkin yaşadıklarını anlattığı kaydedildi.

Açıklamada panelistlerin ayrıca dost ve kardeş Arnavut halkına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta FETÖ'nün darbe girişimi paneli düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutluk'ta FETÖ'nün darbe girişimi paneli düzenlendi - Son Dakika
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