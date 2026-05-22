Arnavutluk\'ta Türk Mutfağı Haftası

22.05.2026 21:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası", "Bir Sofrada Miras" temasıyla Arnavutluk'un İşkodra şehrinde yapılan etkinlikle kutlandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde İşkodra'da düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğine, Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, 27. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Türk kurumlarının temsilcileri, Türk ve Arnavut davetliler katıldı.

Büyükelçi Erciyes, burada yaptığı konuşmada, "Bizim kültürümüzde sofra sadece yemek yenilen bir yer değildir. Paylaşmanın, dayanışmanın, dostluğun ve hatıraların yaşandığı bir buluşma alanıdır." dedi.

Türk mutfağının binlerce yıllık tarihsel birikimin ve farklı medeniyetlerin ortak emeğiyle şekillenmiş bir hazine olduğuna işaret eden Erciyes, "Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan yolculukta taşınan gelenekler, Anadolu'nun bereketli coğrafyasında Selçuklu ve Osmanlı mirasıyla birleşmiş, ortaya çıkan çok katmanlı ve zengin mutfak kültürü çıkmıştır. Bu miras, yalnızca Türkiye'nin değil, Balkanların ve Akdeniz coğrafyasının ortak parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Şef Esra Tokelli'nin Türk mutfağından lezzetleri tanıttığı etkinlikte, katılımcılar Gülseren Toy'un "Asar" başlıklı kişisel minyatür sergisini ziyaret etti ve Şair Kasım Alper Özdemir'den şiirler dinledi.

Etkinlikte düzenlenen sema gösterisi beğeni topladı.

Kaynak: AA

