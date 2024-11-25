Arnavutluk'un Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

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"Arnavutluk Bayrak ve Bağımsızlık Günü", Ankara'da verilen resepsiyonda kutlandı.

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej'in ev sahipliğinde başkentteki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon 2 ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kadzadej, yaptığı konuşmada, ülkesinin bağımsızlığının 112. yılını kutladığını belirterek, kasımda Arnavutluk'ta birçok milli bayramın kutlandığına işaret etti.

Ülkesinin Nazi işgalinden kurtuluşunun 80. yıl dönümünü de 29 Kasım'da anacaklarını söyleyen Kadzadej, bu uğurda hayatını kaybedenlere saygısını sundu.

Kadzadej, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin "ülkesinin gururu" olduğunu kaydederek, Arnavutluk'un NATO müttefiki olduğunu hatırlattı.

Büyükelçi Kadzadej, Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik ve entegrasyon sürecinin önemine dikkati çekerek, "2030 yılına kadar AB'nin tam teşekküllü bir üyesi olmayı hedefliyoruz." dedi.

Arnavutluk'un stratejik ortaklarıyla yakın işbirliği içinde reformlar yaptığına değinen Kadzadej, ülkesinin turizm açısından da önemli olduğunu bildirdi ve bu konudaki istatistikleri paylaştı.

Türkiye-Arnavutluk ilişkileri

Kadzadej, Türkiye ile Arnavutluk'un uzun süredir diplomatik ilişkilere sahip olduğunun altını çizerek, "Ülkelerimiz, sürekli üretken siyasi diyalog, işbirliği ve genel dinamik değişimlerle stratejik ortaklardır." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu seyrine işaret eden Kadzadej, "Türkiye, Arnavutluk'un 3'üncü en büyük ticaret ortağı konumundadır." bilgisini paylaştı.

Kadzadej, 2 ülkenin özel sektördeki ortaklığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, birçok önemli alanda ortaklık ve yatırımların olduğunu vurguladı.

İki ülkenin ticaret hacminin 2024'ün ilk 9 ayında önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Kadzadej, hedefin 2 milyar dolar olduğunu kaydetti.