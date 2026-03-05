Arnavutluk ve Türkiye Arasındaki Bağlar Güçleniyor - Son Dakika
Arnavutluk ve Türkiye Arasındaki Bağlar Güçleniyor

Arnavutluk ve Türkiye Arasındaki Bağlar Güçleniyor
05.03.2026 23:45
Cumhurbaşkanı Begaj, Türkiye ile ilişkilerin tarihi köklerine dikkat çekti ve iftar programında birlik mesajları verdi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, derin tarihi ve kültürel köklere sahip olduğunu belirtti.

Arnavutluk'un Elbasan şehrinde bir otelde, Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu ile Elbasan Bektaşilik Merkezi işbirliğinde, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği destekleriyle iftar programı düzenlendi.

İftar programına, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Edirne Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin ve Ömer Sevgili, Arnavutluk Meclis Başkan Yardımcısı Klodiana Spahiu, Elbasan Bektaşilik Merkezi temsilcisi Hacı Baba Ardit Selmani, Arnavutluk Meclisi milletvekilleri, Türk ve Arnavut kurumlarının temsilcileri, din adamları ve davetliler katıldı.

Begaj burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının, tefekkür zamanı olduğunu belirterek "Ramazan, günlük hayatın temposunu durdurup kendimiz, başkalarına ve topluma karşı taşıdığımız sorumluluk üzerine daha derin düşünme zamanıdır." dedi.

Gerilimler ve kutuplaşmaların yaşandığı dünyada ramazanın açık bir mesajı olduğunu kaydeden Begaj, insanın güçlü olduğunu ve adaleti seçtiğinde, kendini dizginlediğinde, ihtiyacı olanlara sahip çıktığında daha güçlü olduğunu söyledi.

Begaj, iftar programının Elbasan'da düzenlenmesinin bir tesadüf olmadığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu şehir tarih boyunca kültürlerin, geleneklerin ve inançların buluşma noktası olmuştur. Arnavutluk ile Türkiye arasındaki ilişkiler, derin tarihi ve kültürel köklere sahip. Bugün bu ilişkiler, ekonomiden eğitime kadar pek çok alanda ve NATO üyeleri olarak stratejik işbirliğinde güçlü ve gelişmiş durumda. Her şeyden önce insanlar arasındaki bağlara, karşılıklı saygıya ve paylaştığımız değerlere dayanmaktadır. Bu mübarek akşamda orucun bize tevazuyu, sabrı ve birbirimize karşı sorumluluğu öğrettiğini hatırlayalım. Bir toplumu daha adil ve daha güçlü kılan da tam olarak bu değerlerdir."

"Türkiye olarak, bölgesel barışın yeniden tesisi için diplomasi masasına dönülmesini arzu ediyoruz"

Büyükelçi Atay, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj'ın iftar programına katılmasından duydukları mutluluğu ifade ederek, "Bu akşam Büyükelçilik olarak kıymet verdiğimiz ve sevdiğimiz güzel şehir Elbasan'da Elbasanlılar ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Bu ramazanın Orta Doğu'da büyük acıların yaşandığı sıkıntılı döneme denk geldiğini vurgulayan Atay, Allah'tan savaştan etkilenen tüm Müslümanlara yardımcı olmasını temenni etti.

Atay, "Türkiye olarak, devam eden saldırı ve çatışmaların bir an evvel sona erdirilerek, bölgesel barışın yeniden tesisi için diplomasi masasına dönülmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Dört yıldır büyük mutlulukla yürüttüğü Tiran Büyükelçiliği görevinin gelecek haftalarda sona ereceğine işaret eden Atay, iki ülke arasında yüzyıllardır devam eden dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin pekişerek devam etmesini umduğunu söyledi.

"Komşumuz olan ve gönül bağımız bulunan ülkelerde iftar programları düzenliyoruz"

Edirne Vali Yardımcısı Zehin de ramazanın insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma ruhunun kuvvetlenmesine vesile olduğunu söyledi.

Zehin, "Bu kapsamda biz de Valimiz Yunus Sezer öncülüğünde, komşumuz olan ve gönül bağımız bulunan ülkelerde iftar programları düzenliyoruz. Bu yıl ilk defa Arnavutluk'ta Elbasan'da iftar sofrasında sizlerle buluştuk." dedi.

Zehin, iftar programına katılımları için Cumhurbaşkanı Begaj'a ve programın hazırlanmasında desteği bulunan herkese teşekkür etti.

Elbasan Bektaşilik Merkezi temsilcisi Selmani de dünyanın farklı bölgelerinde gerilimler, çatışmalar ve savaşların devam ettiği dönemde, tüm Müslümanlar ve barış için dua ettiklerini söyledi.

Selmani, "İslam'ın yüce ilkeleriyle çelişen her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Şiddet sonucu kaybedilen her hayat tüm insanlık için bir yaradır çünkü hayat ilahi bir armağandır ve onun kutsallığı dokunulmazdır." ifadesini kullandı.

İftar programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Edirne Devlet Korosu sanatçılarının ilahilerden oluşan konser ve Edirne Valiliği Sema Topluluğu'nun gösterisiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutluk ve Türkiye Arasındaki Bağlar Güçleniyor

SON DAKİKA: Arnavutluk ve Türkiye Arasındaki Bağlar Güçleniyor
