(TBMM) - YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, yatırım fonlarının tasfiyesinde görev alan kişi ve bankalara hukuki, idari ve mali sorumluluk muafiyeti getiren düzenlemeyi eleştirerek, "Yeni bir kanunla sorumsuzluk getiriyoruz. Sınırsız yetki, sıfır sorumluluk" dedi. Arpacı, fon krizinden etkilenen 455 bin kişinin mağduriyetine dikkati çekerek, düzenlemenin komisyondan çıkarılmasını istedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplanan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin 13'üncü maddesiyle, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'a yeni bir fıkra eklenmesi öngörülüyor. Buna göre, kanunla ilgili iş ve işlemlerde görevlendirilenler ile tasfiye, devretme ve devralma işlemlerini yürüten bankalar ve bankaların bu işlemler için görevlendirdiği kişiler, görevleriyle ilgili olarak 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren aldıkları kararlar ve yaptıkları eylem ve işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumluluk taşımayacak. Düzenlemede, suç teşkil eden fiiller bu muafiyetin dışında tutuluyor.

"BU MADDENİN BURADAN ÇIKMASI GEREKMEKTEDİR"

YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, 13'üncü maddenin komisyonun görev alanıyla ilgili olmadığını savunarak, düzenlemenin komisyondan çıkarılmasını istedi. Arpacı, "Biz Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Girişim Teknolojileri Komisyonuyuz. Bu konu, karşımızdaki muhataplara da baktığımızda tamamen adalet hukukunu ilgilendiren bir durumdur. Dolayısıyla burada tartışılmasını ben doğru bulmuyorum. Aramızda bu kararı oylamada karar verecek vekillerin hiçbir hukuku değildir. Ne iktidarda ne muhalefette" diye konuştu.

Arpacı, düzenlemenin komisyondan çıkarılmaması halinde komisyonun sanayi, ticaret, üretim ve ihracat alanındaki çalışmalarına ilişkin heyecanını kaybedeceğini belirterek, "Bu maddenin buradan çıkması gerekmektedir" dedi.

"DENİZLİ'DE BİR HEMŞERİM İNTİHAR ETTİ"

Komisyonun sanayi ve üretim alanındaki sorunlara odaklanması gerektiğini belirten Arpacı, tekstil sektörüne ilişkin daha önce yaptıkları çağrının ardından yeni bir toplantı yapılmadığını söyledi. Arpacı, Denizli'de üç çocuk babası bir sanayici, üretici ve tekstilcinin ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdiğini belirterek, "Bugün acı içinde, üzülerek söylüyorum ki Denizli'de bir hemşerim intihar etti. Sanayici, üretici, tekstilci bir hemşerim ne yazık ki intihar etti. Üç tane çocuk babasıydı. Genç yaşında ne yazık ki sıkıntılarından dolayı intihar etti arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Fon krizinden etkilenen 455 bin mağdur bulunduğunu söyleyen Arpacı, şirketlerin de fonlarda bulunan paralarına ulaşamadığını belirtti. Şirketlerin maaş, sigorta ve işletme sermayesi ödemeleri öncesinde paralarını para piyasası fonlarında değerlendirdiğini anlatan Arpacı, bu paraların bir bölümüne erişilemediğini kaydetti.

"ÜÇ ŞİRKETİN FONLARI NEDEN İŞLEME AÇILMADI?"

Tasfiyesi tamamlanan üç şirkete ait bazı fonların ödemelerinin yapıldığının söylendiğini belirten Arpacı, bu şirketlerin tasfiyeye girmeyen fonlarının ise hala işleme açılmadığını ifade etti. Söz konusu fonların 6 ya da 8 Ekim'den bu yana işlem görmediğini söyleyen Arpacı, SPK ile Ziraat Bankası arasında sürecin devam ettiğini belirtti.

Arpacı, şirketlerin fonların işleme açılması için Ziraat Bankası'na ve SPK'ya başvurduklarını, Ziraat Bankası'nın gerekli raporu geçen hafta SPK'ya ilettiğini söylediğini aktardı. Arpacı, "Üzerinden hala bir hafta geçmesine rağmen bu fonlar neden satışa ya da alışa açılmamıştır? Bununla alakalı özellikle bir açıklama yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Fonların işleme açılmamasının şirketler ve yatırımcılar açısından mağduriyet yarattığını savunan Arpacı, "Piyasada ciddi anlamda mağdurların korunması, insanların, şirketlerin korunması yerine bu üç şirketin korunduğuna yönelik bir algı vardır. Ne yazık ki vakit geçtikçe de aksini ispatlamak zorlaşmaktadır" dedi.

"EN BÜYÜK KORKUM BU İŞİN BES'LERE SIÇRAMASI"

Fon krizinin bireysel emeklilik sistemini de etkileyebileceği uyarısında bulunan Arpacı, bazı bireysel emeklilik fonlarında yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 oranlarında değer kaybı oluştuğunu söyledi.

Arpacı, "Benim en büyük korkum bu işin BES'lere sıçramasıdır. Çünkü artık bugün fonun adını duyanın tüyleri diken diken oluyor" dedi. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların paralarını talep ettiklerinde 25-30 gün sonra alabildiğini belirten Arpacı, çok sayıda kişinin aynı anda nakde dönmek istemesi halinde sistemin bu talebi karşılayamayabileceğini dile getirdi.

"İLK DÜĞMEYİ YANLIŞ İLİKLEDİK"

Daha önce çıkarılan düzenlemeyle kurullara yetki verildiğini hatırlatan Arpacı, bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu'nun sorumluluğuna işaret etti. Arpacı, "Biz kuzuyu kurda teslim etmiş durumdayız. Açık söyleyeyim, ilk düğmeyi yanlış ilikledik. Elimizde tarihi bir fırsat vardı. Piyasalara güveni tekrar kazanabileceğimiz bir fırsattı bana göre. Ama ne yazık ki siz de o kanun çıktığından beri hala piyasadaki döviz satışlarını, borsadan çıkışı, fonlara bir girişim olmadığını gördüğünüzde piyasalara güven sağlanamamıştır" diye konuştu.

13'üncü maddeyle kurumların sorumluluğunun bireyselleştirildiğini ve ilgili kişilere sorumsuzluk getirildiğini savunan Arpacı, "Kanunlaşan torba yasadaki ilk iki madde tamamen kurumları sorumlu tutmaktadır. Bu maddeyle kurumlardaki sorumluluğu bireyselleştirdiğimizi görüyoruz. Ve bireysel olarak sorumsuzluktan bahsediyoruz" dedi.

Düzenlemenin 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde hazırlanmasına da tepki gösteren Arpacı, geçmişteki bir siyasi açıklamayı hatırlatarak, "Şu anda bunu yapıyoruz. 17 Eylül'den itibaren yapılanların yapanların yanına kar kalacağı bir süreç. Kanunu arkadan getiriyoruz. Onların işlemlerini de affediyoruz" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ BASKI OLMADIĞINI DÜŞÜNMEK AKILLARLA DALGA GEÇMEKTİR"

Arpacı, bürokratların piyasa koşullarını dikkate alarak karar vermeye çalıştığını ancak siyasi baskı altında olduklarını savundu. Arpacı, "Bürokratlarımız doğru karar vermeye çalışıyorlardır. Piyasanın koşullarını dikkate alıyorlardır, yapıyorlardır. Ama üzerlerinde çok büyük bir siyasi baskının olmadığını düşünmek kusura bakmayın ama akıllarla dalga geçmektir dedi.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon işlemlerine ilişkin kamuoyuna yansıyan açıklamalarını ve Hayati Yazıcı'nın şirketine uygulanan tedbirin kaldırılmasına ilişkin açıklamalarını hatırlatan Arpacı, bu örneklerin siyasi baskı tartışmasını gündeme getirdiğini ileri sürdü.

Kamu görevlilerinin mevcut kanunlarla korunduğunu belirten Arpacı, "Zaten bir koruma kalkanı vardır memurları koruyan, bürokrasiyi koruyan. Kanunla yetkileri, sınırları bellidir. Kanun onları korur. Mahkemeye gittiğinde haklı çıkar. Şimdi ne yapıyoruz? Yeni bir kanunla sorumsuzluk getiriyoruz. Sınırsız yetki, sıfır sorumluluk" diye konuştu.

Arpacı, "Biz bu insanların işlerini güzel bir şekilde yapmalarını istiyoruz. Adil bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde yapmalarını bekliyoruz. Sadece biz değil, 455 bin mağdur sizden bunu istiyor" ifadelerini kullandı.

"BAZI İNSANLAR HAVUZDAKİ PARAYI ALIP GİTMİŞ"

Fon tasfiye sürecinde bazı kişilere ödemelerin öncelikli yapıldığına ilişkin iddiaları da gündeme getiren Arpacı, bazı yatırımcıların belirli tarihlerde paralarını alabildiğini, diğer yatırımcıların ise mağduriyet yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Arpacı, "Bazı insanlar ayın 14'ünde, 15'inde, 16'sında o havuzda ne kadar para varsa böyle dibini sıyırarak almış gitmiş arkadaşlar. Bu iddiaları ne yapacağız? Yapanın yanında kar kalmış. Yasal olarak almış. Ama alamayanın hakkını koruma yerine biz bunları atmışız aynı torbaya 455 bin kişinin içine" dedi.

Fon tasfiye sürecinde şeffaflık sağlanması gerektiğini belirten Arpacı, bazı kişilerin yatırdıkları tutarlarla aldıkları ödemeler arasında farklılıklar bulunduğunu savundu. Arpacı, kamuoyuna açıklanan rakamların ayrıntılı biçimde paylaşılmasını istedi.

"SİYASET VE BÜROKRASİ HALA BİR ŞEYLERİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Arpacı, fon krizinin ardından borsadaki bazı şirket hisselerinde yaşanan yükselişlere ve bu şirketlere yönelik yatırımlara ilişkin de sorular yöneltti. Bazı şirketlerin hisselerindeki hareketliliğin incelenmesi gerektiğini savunan Arpacı, kamu kurumlarının ve Türkiye Varlık Fonu'nun olası yatırımlarına ilişkin sorular sordu.

Borsa İstanbul'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arpacı, "Bunları niye anlatıyorum? Siyaset ve bürokrasi hala bir şeyleri görmezden geliyor arkadaşlar. Siyaset yüzünden bürokrasi hala bir şeyleri görmüyor." dedi.

"HIRSIZLIĞIN ORTAĞI OLMAK İSTEMİYORUM"

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise "Hırsızlığın ortağı olmak istemiyorum. Buna kim sebep olmuşsa... Bunun partisi yok. Hangi duygudansa hepsinin tek tek tespit edilip, sistemin dışına çıkarılması gerekir. O da ancak etkin bir şekilde çalışılarak yapılır. Siz bürokrata o zırhı verirseniz çözülmez. Bu vebale ortak olmayın"