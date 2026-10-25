Arpaguş, ABD'deki konferansta Türk toplumuna FETÖ'ye karşı teyakkuz çağrısı yaptı - Son Dakika
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Arpaguş, ABD'deki konferansta Türk toplumuna FETÖ'ye karşı teyakkuz çağrısı yaptı

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Arpaguş, ABD\'deki konferansta Türk toplumuna FETÖ\'ye karşı teyakkuz çağrısı yaptı
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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, ABD'ye düzenlediği resmi ziyarette Türk toplumuyla buluştuğu konferansta FETÖ ve benzeri yapılara karşı teyakkuz çağrısı yaptı. Arpaguş'un ziyaretinde Rochester Camisi'nin açılışını yapması ve Müslüman dini liderlerle görüşmesi planlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, diyanet hizmetlerini incelemek ve Müslüman dini liderlerle buluşmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, ilk olarak Amerika Diyanet Merkezi'ni (Diyanet Center of America-DCA) ziyaret edip din hizmetleri ve din eğitimine ilişkin Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Kanca'dan bilgi aldı.

Daha sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Arpaguş, Büyükelçi Sedat Önal ile bir araya gelerek, diyanet hizmetlerine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Arpaguş, daha sonra ABD'nin farklı eyaletlerinde görev yapan din hizmetleri ataşeleriyle bir araya geldi. Sahada karşılaşılan sorunlar, talepler ve ihtiyaçlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Amerika Diyanet Merkezi Külliyesinde bulunan camide hutbe irad etti, ardından cuma namazını kıldırdı.

Temasları kapsamında DCA Montessori School'u da ziyaret eden Arpaguş, burada verilen eğitim hakkında bilgi aldı, merkez bünyesindeki hafızlık sınıflarını gezerek öğrencilerle sohbet etti, ilim yolculuklarında başarı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, ziyareti kapsamında Türk toplumuyla bir araya geldi.

Buluşma kapsamında "Manevi Değerlerimiz, Ailemiz ve Geleceğimiz" başlıklı bir konferans veren Arpaguş, FETÖ ve benzeri yapılara karşı teyakkuzda olunması tavsiyesinde bulunarak "Gençlerimizi ve yavrularımızı önce ailesinden koparan, kirli ve kötü emellerine alet eden, vatanına, milletine ve insanına karşı hainlik için onların arı duru zihinlerini bulandıran FETÖ ve benzeri her türlü bölücü anlayış maalesef bu birlikteliğe ve kardeşliğe zarar veren akımlardır." ifadelerini kullandı.

Ailenin korunması ve gençlerin yetiştirilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesini isteyen Arpaguş, yurt dışında camilerin misyonu ile birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Öte yandan, Arpaguş'un ziyaret kapsamında ABD'de görev yapan din görevlileriyle buluşması, Müslüman dini liderlerle bir araya gelmesi, Ahıska Türk Dernekleri yöneticileriyle görüşmesi, Rochester Camisinin açılışını gerçekleştirmesi, ayrıca mahalli vakıfların genel kurullarına katılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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