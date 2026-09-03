Arsuz'da sahilde yorgun bulunan leylek tedavi merkezine götürüldü - Son Dakika
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Arsuz'da sahilde yorgun bulunan leylek tedavi merkezine götürüldü

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Karaağaç Mahallesi sahilinde hareket etmekte zorlanan leylek, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen leylek, tedavisi için Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yorgun halde bulunan leylek koruma altına alındı.

Karaağaç Mahallesi sahilinde bir leyleğin hareket etmekte zorlandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye personeli, leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Koruma altına alınan leylek, tedavisi için Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arsuz'da sahilde yorgun bulunan leylek tedavi merkezine götürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arsuz'da sahilde yorgun bulunan leylek tedavi merkezine götürüldü - Son Dakika
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