Artbat İstanbul'da Sahne Alacak

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Artur Kryvenko ve Vitaliy Limarenko'dan oluşan Ukraynalı DJ ve müzik prodüksiyon ikilisi Artbat, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

İkili, Epifoni organizasyonu ile 20 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

Konser öncesi, çalışmalarını Türkiye'de sürdüren, ses mühendisi, Brezilya asıllı DJ ve prodüktör Fred Lenix sahne alacak.

Etkinliğin açılışını ise Türkiye'nin üretken prodüktörlerinden biri olarak gösterilen Sezer Uysal yapacak.