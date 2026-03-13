Artemis 2 İçin Tarih Belirlendi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a dönüş programı Artemis'in ilk mürettebatlı misyonu Artemis 2'nin en erken nisan başında yapılmasının planlandığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, NASA'dan yapılan açıklamada, görev için en erken tarihin 1 Nisan olarak öngörüldüğü ve roketin 19 Mart'ta yeniden fırlatma rampasına taşınmasının planlandığı belirtildi.

Göreve ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan NASA yetkilisi John Honeycutt, Artemis 2 misyonunun yüksek riskler barındırdığını vurguladı.

Honeycutt, "Yanlış gidebilecek her şeyi değerlendirdiğimizden ve tüm riskleri analiz ettiğimizden emin olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle şubat ayına ertelenen fırlatış, sıvı hidrojen sızıntısı ve teknik aksaklıklar nedeniyle mart ayına kaydırılmıştı.

Ancak yaşanan son teknik sorunların ardından Artemis 2 Ay yörüngesi uçuşunun en erken nisanda yapılabileceği belirtilmişti.

Ay'a dönüş: "Artemis Programı"

NASA, Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı" ile astronotları yeniden Ay'a göndermeyi amaçlıyor. Programın ilk aşaması "Artemis 1", Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle Aralık 2022'de tamamlanmıştı.

Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis 2" de astronotların Ay'a iniş yapmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor. 10 gün sürecek yolculuk, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı için 2025'in sonlarına ertelenmişti.

Daha sonra NASA, uzay kapsülünde meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle Artemis 2'nin Eylül 2025'te gerçekleşmesi planlanan tarihinin 2026'ya, 2026'da Ay'a inişi planlanan Artemis 3 misyonunun ise 2027'ye ertelendiğini bildirmişti.