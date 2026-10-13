Artvin Borçka'da emekliler geçim sıkıntısını anlattı, 25 bin 300 lira 10 gün yetiyor - Son Dakika
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Artvin Borçka'da emekliler geçim sıkıntısını anlattı, 25 bin 300 lira 10 gün yetiyor

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Artvin Borçka\'da emekliler geçim sıkıntısını anlattı, 25 bin 300 lira 10 gün yetiyor
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Artvin Borçka'da emekliler, artan fiyatlar karşısında aylıklarının geçimlerine yetmediğini dile getirdi. 25 bin 300 lira aylık alan emekli Nefi Hacı İbrahimoğlu, bu paranın ancak 10 gün yettiğini, köyde yaşayan biri için bile 50 bin lira gelir gerektiğini belirtti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Emekliler, hayat pahalılığı karşısında aylıklarının yetersizliğini dile getirdi. Emekli Nefi Hacı İbrahimoğlu, 25 bin 300 liralık aylığının 10 gün yettiğini belirterek, "Adam gibi yaşamak için köyde oturanın bile 50 bin liradan aşağı geliri varsa açtır bana göre" dedi. Bir başka emekli ise, "Ben emekli olarak 30 bin lira alıyorum, çalışan 80 bin lira alıyor. Ama ekmeğe ikimiz de 20 lira veriyoruz. Bunun neresi adalet?" diye konuştu.

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan bazı emekliler, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, geçinmekte zorlandıklarını ve hayat pahalılığının yaşamı her geçen gün güçleştirdiğini anlattı. Bazı emekliler ise yaşamlarından memnun olduklarını belirtirken, çalışırken birikim yapılması gerektiğini ve emekli maaşının da "harçlık" olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

"EMEKLİ MAAŞI GEÇİNMEYE YETMİYOR"

Borçkalı emekli Selim Şentürk, hayat pahalılığı nedeniyle emekli maaşının geçinmeye yetmediğini belirterek, "Fiyatlar yüksek, mazot yüksek, halk alamıyor. Ne yapsın millet? 23 bin lira maaşla nasıl geçinsin? Allah kolaylık versin. Evet, emekliyiz, şükür. Emekliyiz ama çalışıyorum. Çalışmadan geçinemem. 23 bin lira yetmiyor abi, yetmiyor" diye konuştu.

"EMEKLİ MAAŞLARINDA ADALETSİZLİK VAR"

Borçkalı bir başka emekli ise fiyatların sürekli arttığını, aynı şeyi bir hafta sonra aynı fiyata alamadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Öyle bir şansımız yok ama ne yapalım? Ben 1970'leri de biliyorum. O günlerden bugünlere yine de iyidir. Ama hayat iyice pahalılaştı. Adaletsizlik var. Ben emekliyim, ekmeği 20 liraya alıyorum. Aldığım para 30 bin lira. Çalışan ortalama 80 bin lira maaş alıyor. O da ekmeği 20 liraya alıyor. Burada bir adaletsizlik var. Emekli de ekmeği 20 liraya alıyor. Bunun neresi adalet?"

Bir başka emekli vatandaş da hayat pahalılığından yakınarak, "Fiyatlar tuzlu. Emekliyiz ve hayat pahalı, çok pahalı" dedi.

"YAŞAMIMDAN MEMNUNUM"

Borçkalı bir başka emekli ise yaşamından memnun olduğunu belirterek, "Maaşımdan, şundan bundan memnunum. Burada yaşadığım için memnunum. Evim var, arabam var, çocuklarım iş sahibi oldu. Bundan iyisi can sağlığı. Hayat pahalı ama devlet de ona göre veriyor. 23 bin lira da veriyor ama zaten emekli olana kadar bir ev yapmamışsan emekli olduktan sonra bir şeye ulaşamazsın. Memurken, çalışırken evini yapacaksın aslında. Şimdi emekli maaşı senin harçlığın olur" diye konuştu.

Borçkalı emekli Mustafa Yılmaz Türk de ekonomik durumun iyi olmadığını ve emekliler arasında gelir dengesizliği bulunduğunu belirterek, "Hayat pahalılığı malum. Şu anda ekonominin durumu hiç iyi değil. Emeklinin durumu hiç iyi değil. Emekliler arasında büyük dengesizlik var. Mesele, 'O neden o kadar maaş alıyor?' meselesi değil, bunun düzeltilmesi gerekiyor. Sosyal güvenlik konusunda da acil bir yasa gerekiyor" dedi.

"YAŞAMAK KARIN DOYURMAKSA, BU YAŞAMAK DEĞİL"

Borçkalı emekli Nefi Hacı İbrahimoğlu ise 25 bin 300 lira aylık aldığını bildirerek, "Bu para ancak 10 gün eve yetiyor, artık gerisini sen düşün. Başka işler yapmazsak olur mu? İşleri çocuklara devrettik, oradan geçiniyoruz. Biraz fındık var ama o da gitti. Bedavaya satıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milletin aç" olduğunu söyleyen İbrahimoğlu, şunları kaydetti:

"Ben köyde oturuyorum. 25 bin lira maaş alıyorum, 45 bin lira da kira gelirim var. Çocuklara çok karışmıyorum. Onlara harçlık vermezsem yine de bana yetmiyor, evime yetmiyor. Ailem kalabalık, torunlar var. İstediğim gibi hayatı yaşayamıyorum. Adam patates, soğan alıyor, midesini dolduruyor. Ama ben ayda bir etimi yemesem, balığımı yemesem temel hakkımı karşılayamıyorum. Sadece mide doldurmakla açlık gideriliyorsa amin. Ama adam gibi yaşamak için köyde oturanın bile 50 bin liradan aşağı geliri varsa açtır bana göre."

Bir başka emekli de, "Hayat çok zor. Fındık para etmiyor, köylünün malı da para etmiyor. Ne olacağını bilmiyorum. Vatandaş da biz de şaşırmış durumdayız. Emeklinin ağlanacak durumda ve geçim zorlaştı" dedi.

Kaynak: ANKA
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