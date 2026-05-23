Artvin'de Barfiks Sistemleri Okul Bahçelerinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de Barfiks Sistemleri Okul Bahçelerinde

Artvin\'de Barfiks Sistemleri Okul Bahçelerinde
23.05.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de 100 okulda barfiks sistemleri kuruluyor, öğrencilerin fiziksel gelişimi destekleniyor.

ARTVİN'de öğrencilerin fiziksel gelişimini desteklemek ve okul bahçelerini daha aktif yaşam alanlarına dönüştürmek amacıyla başlatılan 'Yumuşak Zemin Üzerine Barfiks Sistemi Projesi' ile okul bahçelerine barfiks sistemleri kuruluyor. İl genelinde 100 okulda uygulanması planlanan çalışmanın ilk etabında 50 okulun bahçesine spor istasyonları yerleştirildi.

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sıtkı Kahvecioğlu Eğitim Spor Turizm ve Yaşlılar Huzurevi Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda hayata geçirilen 'Yumuşak Zemin Üzerine Barfiks Sistemi Projesi' kapsamında öğrencilerin yaş ve fiziksel özelliklerine uygun 3 kademeli barfiks direkleri kauçuk zemin üzerine kuruldu. İlk etapta 50 okulun bahçesinde kurulan, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kullanımına uygun şekilde tasarlanan spor istasyonlarının il genelinde 100 okulunun bahçesine kurularak öğrencilerin vücut gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi.

'ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK'

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, okul bahçelerini yalnızca teneffüs alanı olmaktan çıkarıp öğrencilerin fiziksel gelişimine katkı sağlayan yaşam alanlarına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Eğitim şehri güzel Artvin'imizde çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu büyümesi için okul için alanlarda olduğu kadar okul dışı alanları çocuklarımızın etkinlik yapacağı alanlara dönüştürmeye çalışıyoruz. Artvin'deki okullarımızın bahçelerinde barfiks araçlarının olmadığını gördük. Buna yönelikte bir çalışma başlattık. Barfiksi seçmemizin de bir nedeni var, günümüzde çocuklar oturarak ders çalıştığı ve oyunlar oynadığı için günün önemli bölümünü masa başında geçiriyor. Çocuklarda kamburluk riski oluşuyor. Bu spor bölümü de vücudun tamamen gelişimine, barfiks hareketleriyle omurga ve kas sistemini direk etkiliyor. Riski azaltmış oluyoruz. İlimizde 100 okulun bahçesine barfiks sistemini kuruyoruz. İlk etapta 50 okulu planladık, hızla kuruluyor. Tüm okul bahçesinde çocukların gelişimine katkı sunacak barfiks sistemleri oluşturuyoruz" diye konuştu.

Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı Başkan Yardımcısı Nuray Gencay da mart ayında imzalanan protokol kapsamında projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Böyle bir hizmete vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Desteklerimizi devam ettireceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

'HAREKET EDİP, STRES ATIYORUZ'

Öğrencilerden Emre Avara, okulda ders yoğunluğu nedeniyle günün büyük bölümünü oturarak geçirdiklerini belirterek, "Okulumuz adına çok iyi oldu. Sürekli ders çalışmaktan omuzlarımız ve sırtımız ağrıyordu. Teneffüslerde yapacak çok fazla etkinlik olmuyordu. Kurulan barfiks direkleri sayesinde hem hareket ediyoruz hem de biraz stres atıyoruz. Okul bahçesinde böyle bir alanın olması bizi mutlu etti" diye konuştu.

Öğrenci Gökhan Can Ülker ise barfiks sistemlerinin hem eğlenmelerini hem de fiziksel gelişimlerini desteklediğini ifade ederek, "Kaslarımızı geliştirmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda vücut esnekliğini korumamıza da katkı sağlıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sağlık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Barfiks Sistemleri Okul Bahçelerinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Safi’nin de yönetim listesi belli oldu Hakan Safi'nin de yönetim listesi belli oldu
Bilgi Üniversitesi’nin kapısına kilit vuruldu Öğrenciler ayaklandı Bilgi Üniversitesi'nin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Manchester City’den Guardiola’ya unutamayacağı jest Manchester City'den Guardiola'ya unutamayacağı jest
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu’nun avukatları Özel’in temyiz başvurusunu geri çekti Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özel'in temyiz başvurusunu geri çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

14:03
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
13:25
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına şok yanıt
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
13:19
Özgür Özel’in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu’na yakın Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum
13:10
İran’a yeni saldırı konuşulurken Trump’tan dikkat çeken hamle Oğlunun düğününe bile gitmiyor
İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor
13:01
Çatlak söylentileri vardı İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel’in aldığı oy sayısı
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 14:29:07. #7.13#
SON DAKİKA: Artvin'de Barfiks Sistemleri Okul Bahçelerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.