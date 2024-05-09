Artvin\'de Çocuk-Edebiyat-Tabiat Şenliği Başladı

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Artvin'de çocuklara kitap okumayı ve doğayı sevdirmek amacıyla düzenlenen "Çocuk-Edebiyat-Tabiat Şenliği" başladı.

Valilik koordinesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü, Artvin Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen şenliğin ilk gün etkinliklerine yaklaşık 4 bin öğrenci katıldı.

Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ndeki şenlikte yazarlar Sultan Serdar Doksöz, Yusuf Asal, Cem Gülbent ve Faruk Yıldız'la bir araya gelip kitap imzalatan öğrenciler, bir yandan da müzik, resim, dans, yüz boyama, gökyüzü gözlemciliği gibi etkinliklerle eğlendi.

Etkinlikte ayrıca öğrencilerin yazdığı hikayelerin bir araya getirildiği "Kum Tanesi" ve "Minik Yazarlardan Hikayeler" adlı kitaplar da sergilenerek okuyucuların beğenisine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, burada yaptığı konuşmada, 10 bin çocuğun doğayla ve 4 değerli yazarla buluştuğu dolu dolu 2 gün geçireceklerini belirterek, "Muhteşem bir tabiatta yazarların olduğu, kitabın olduğu, çocukların kendi kitaplarını diğer insanlarla buluşturduğu bir şenlik. Tüm ilçelerimizden 10 bin çocuğumuz bu etkinlikten faydalanacak. İnşallah her yıl daha büyük katılımla festivalimizi devam ettireceğiz." dedi.

Etkinliğe Arhavi Atatürk Ortaokulundan katılarak 21 öğrencinin hayallerini, duygularını anlattığı "Kum Taneleri" kitabını tanıtan öğretmen Soner Durmuş, kitabın, kurdukları "Küçük Kalemler Büyük Hayaller" yazarlık atölyesindeki çalışmalarla ortaya çıktığını söyledi.

"Küçük yaşta yazar oldular, kitaplarını imzalayıp arkadaşlarıyla paylaşıyorlar"

Kitaptaki bir öyküyü İngilizceye çevirdiklerini anlatan Durmuş, "Çocuklara büyük etkisi oldu. Küçük yaşta yazar oldular, kitaplarını imzalayıp arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Bu çalışmaya öncülük ettiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Hopa Hüsnü Ciner İlkokulu öğrencilerinin yazdığı "Minik Yazarlardan Hikayeler" kitabının tanıtımını yapan Şerife Tanrıkulu ise kitaptan elde ettikleri gelirin tamamını deprem bölgesindeki çocukların eğitimi için Hatay'a gönderdiklerini ifade ederek, "Bu yıl ikinci kitabımızı çıkardık. Yine bir sosyal sorumluluk projesi olsun istedik ve kitabımızın geliri SMA hastası bir çocuğa bağışlanacak." dedi.

Yazar Yusuf Asal da katıldığı en güzel şenliklerden biri olduğunu dile getirerek, "Artvin'in pırıl pırıl öğrencileriyle dünyanın en güzel çiçekleriyle bizi buluşturan yetkililere teşekkür ediyorum. Yoğunluk var, çok güzel, çok mutlu olduk. Eğitim adına, yarınlar adına gerçekten umutlarımız bir kez daha yeşerdi. Harika bir etkinlik. Artvin harika bir şehir, emeği geçenlere selamlar olsun." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yarın sona erecek.