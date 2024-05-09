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Artvin'de 'Çocuk-Edebiyat-Tabiat Şenliği' başladı

ARTVİN - Artvin'de 2 gün sürecek "Çocuk-Edebiyat-Tabiat Şenliği" başladı, Düzenlenen programla okul öncesi, ilk ve orta okul öğrencilerine çeşitlik etkinliklerle kitap okumayı ve doğayı sevdirmek amaçlandı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesinde gerçekleştirilen Çocuk-Edebiyat-Tabiat Şenliğine, Artvin Merkez ve köylerinden Bin 500 üzerinde öğrenci katılım sağladı.

Artvin Valiliği bünyesinde, Artvin Çoruh Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, 'Okuyan Artvin Projesi' kapsamında düzenlenen şenlikte yazarlar Gökçe Ateş Aytuğ, Şiirsel Taş, Bahar Ulukan, Burcu Aktaş öğrencilere kitaplarını imzaladı. Artvin'in eşsiz doğasında farklı konularda çocuklara deneyim sağlamak amacıyla gerçekleştirilen, okuma şenliğinde farklı aktivitelerde düzenlendi. Şenlikte çocuklar için yüz boyama, sağlıklı atıştırmalıklar ve geleneksel oyunların yanı sıra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tanıtım tırı ile 'Su Hayattır' konulu tiyatro gösterileri yapıldı.

Yusufeli Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Orta okulundan etkinliğe katılan Aslı Güngör, geçen yılda şenliğe katıldığını ifade ederek bu sene ki etkinlikleri daha geliştirildiğini ve okudukları kitapların yazarlarıyla bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi.

Arhavi Atatürk Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ruşen Ali Sönmez, sınıf arkadaşlarıyla birlikte yazdıkları 'Kum Tanesi ve Efenin Seyehati' öykü kitabını etkinlikte sergilediklerini belirterek Küçük Kalemler Büyük Hayaller Atölyesini kurarak çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Çocuk-Edebiyat-Tabiat Şenliği' 10 Mayıs saat 16.00'ya kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.