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Artvin'de heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları 3 kat arttı - Son Dakika
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Artvin'de heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları 3 kat arttı

Artvin'de heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları geçen yıla oranla 3 kat artarak, 21'e yükseldi. Küresel iklim değişikliği ve şiddetli yağışlar nedeniyle heyelanlar ve kaya düşmeleri yaşanıyor. Kaya düşmelerine karşı önlemler alınırken, vatandaşlar da en ufak taş düşmesini ihbar etmeli.

14.01.2024 - 10:44,
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ARTVİN'de heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları geçen yıla oranla 3 kat artarak, 21'e yükseldi. Özellikle kara yoluna akıp, sürücüleri korkutan kaya düşmelerin ilişkin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden (RTEÜ) Prof. Dr. Ayberk Kaya, "Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak iklimlerde tutarsızlık oluştu. Sular, kaya kütlelerinin içine ve çatlaklara sızarak kaya düşmesine neden oluyor" dedi.

Doğu Karadeniz'de küresel iklim değişikliğinin etkileri ile görülen ani, lokal ve şiddetli yağışlar, özellikle kara yollarının geçtiği sarp yamaçlarda heyelanlara neden oluyor. Heyelanla yamaçtan kopan toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçaların kara yoluna akması, sürücülere korku dolu anlar yaşatıyor. AFAD verilerine göre Artvin'de, heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları geçen yıla oranla daha 2024'ün ilk ayı bitmeden 3 kat artıp, 21'e yükseldi. Kaya düşmelerine karşı devreye alınan endüstriyel dağcılar, yamaçta askıda olan riski kayaları temizlerken, çelik örgü serilen bölgelerde de önlemler arttırılıyor.

2023'TE KAYA DÜŞMESİYLE 7 HEYELAN OLDU

Heyelanlardaki artışı değerlendiren RTEÜ Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayberk Kaya, "Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak iklimlerde tutarsızlık oluştu. Sular, kaya kütlelerinin içine ve çatlaklara sızarak kaya düşmesine neden oluyor. Yağışların artması ile bu olayların da yoğun şekilde gözlemlenmesi olasıdır. Artvin genelini dikkate alacak olursak; 2023 yılı içerisinde 5'i kaya düşmesiyle 7 heyelan olayı gözlemlenmiştir. Yağışların bu şekilde artması durumunda, bu olaylarında yoğun bir şekilde gözlemlenmesi olasıdır" diye konuştu.

'EN UFAK TAŞ DÜŞMESİ İHBAR EDİLMELİ'

Sürücü ve vatandaşları uyaran Prof. Dr. Kaya, "Vatandaşlarımızı ve sürücülerimizi şu konuda uyarabiliriz. Eğer bir kara yolunda ufak veya büyük çaplı kaya düşmesi olayı gözlemledilerse, hemen ilgili birime ivedilikle haber vermeleri gerekmektedir. Bu olayın akabinde daha büyük kaya düşme riskinin olması muhtemeldir. İlgili kurumlarımız, kaya düşmesi olaylarının gözlemlendiği arazilerde önlemler almaktadırlar. Genellikle çelik hasırlarla kaplama, askıda kalan ve düşme riski olan blokların profesyonel dağcılar tarafından temizlenmesi ya da hidrolik ekipmanlarla tıraşlanması, püskürtme betonlarla desteklenmesi, kaya cıvataları ile sabitlemesi şeklinde gerekli önlemler alınmaktadır" dedi. (DHA)

Artvin\'de heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları 3 kat arttı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Artvin'de heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları 3 kat arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de heyelan kaynaklı kaya düşme vakaları 3 kat arttı - Son Dakika
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