Artvin'de Heyelan Riski: 16 Haneli Mahalle Boşaltıldı - Son Dakika
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Artvin'de Heyelan Riski: 16 Haneli Mahalle Boşaltıldı

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Arhavi'deki Aşağı Mahalle, heyelan riski nedeniyle jandarma gözetiminde boşaltıldı.

21.10.2024 16:05
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Artvin'de bir köydeki 16 haneli mahalle heyelan riski nedeniyle boşaltıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinin Dereüstü köyünün 16 haneli Aşağı mahallesinde vatandaş evlerini heyelan riskine karşı boşaltıyor

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle yollarında ve evlerinde çatlaklar oluşan Dereüstü köyünün 16 haneli Aşağı mahallesi tedbir amaçlı boşaltılıyor. Köy girişinde bekleyen jandarma ekipleri, köye giriş-çıkışları yasaklarken, cami hoparlöründen yapılan anonslarla mahallenin tahliye edilmesi istendi.

Yoğun yağışlar Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Yağışlar özellikle Rize ve Artvin'in sahil kesimlerinde etkili olurken, Artvin'in Arhavi ilçesinde yağışlar sel ve heyelan riskini de beraberinde getiriyor. Heyelan riskinin yüksek olduğu belirtilen ilçenin Dereüstü köyünün Aşağı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların can güvenliği için tedbir alındı. Jandarma ekipleri köyün girişinde önlem alarak giriş-çıkışları yasakladı ve anonslarla köy halkının evlerini boşaltmalarını istedi.

Mahalle hızla tahliye edilirken, jandarma ekipleri köylülerin güvenli bir bölgeye yerleşmelerine yardımcı oldu. Yetkililer, köydeki toprak kayması riskinin devam ettiğini ve güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.

Dereüstü Köyü Muhtarı Tamer Yılmaz, yaptığı açıklamada "Aşırı yağışlardan dolayı köyümüzde çatlaklar oluşmaya başladı. Zaten heyelanlı bölge idi. Yağmurda şiddetini artırınca bu çatlaklıklar açılmaya başladı. AFAD yetkililerine haber verdik. Jandarma tarafından köyün giriş kesildi. Tedbir amaçlı mahalleye kimseyi sokturmuyoruz. Tahliye ettik vatandaşlarımız evlerinden çıkardık. Ana yollarımızda evlerin içinde çatlaklıklar oluştu. Zeminde oynama var, elektrik telleri kopmaya başlandı. Köyümüz 90 haneli, bu heyelanlı bölgede 16 hane bulunuyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Heyelan Riski: 16 Haneli Mahalle Boşaltıldı - Son Dakika

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