Artvin\'de Kurtarma Operasyonları

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde ağaç budadığı sırada düşerek mahsur kalan çiftçi ile Yusufeli ilçesinde hayvanları otlatırken uçuruma düşen çoban, ekiplerce kurtarıldı. Yaralı çiftçi ile çoban, hastaneye kaldırıldı.

Ardanuç ilçesine bağlı Gümüşhane köyünde Sabit Ballı (61), ağaç budadığı sırada dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan Ballı, ekiplerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi ile bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Ballı'nın bulunduğu noktaya inerek kurtarma çalışması başlattı. Yaralı çiftçi, AFAD ekipleri tarafından halat ve makara sistemi kullanılarak yaklaşık 80 metre yukarı çıkarıldı. Kurtarılan çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYVANLARI OTLATIRKEN UÇURUMA DÜŞTÜ

Öte yandan Yusufeli ilçesinde büyükbaş hayvanlarını otlatan çoban E.S. (29), dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Araç yolu bulunmayan ve sarp arazi yapısına sahip bölgede mahsur kalan çoban, telefonun çektiği noktaya ulaşarak yardım istedi. İhbarla bölgeye Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç yolu bulunmayan bölgeye yaya olarak ulaşan ekipler, çobanı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Çoban, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.