Artvin'de Mesleki Eğitim Fuarı Düzenlendi

22.05.2026 13:31
Artvin'de 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' temalı fuarda meslek liselerine yönelim arttı.

ARTVİN'de mesleki ve teknik eğitime dikkat çekmek ve öğrencileri yeteneklerine uygun alanlara yönlendirmek amacıyla "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temalı Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, "Ortaokuldan mezun olan öğrencilerimizin meslek liselerine yönelim oranı son yıllarda yüzde 27'den yüzde 44 seviyelerine kadar çıktı. Bugün Artvin'de ortaokulu tamamlayan her 10 öğrenciden 4'ü meslek liselerini tercih ediyor" dedi.

Artvin genelinde 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilere yönelik "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temalı Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı İsmail Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, esnaf temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Programda 2 mesleki ve teknik okulun stant açerken, lise öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı projeler sergilendi.

'HER 10 ÖĞRENCİDEN 4'Ü MESLEK LİSELERİNİ TERCİH EDİYOR'

Meslek Liselerine yöneliminde artış olduğunu vurgulayan Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, "Ortaokuldan mezun olan öğrencilerimizin meslek liselerine yönelim oranı son yıllarda yüzde 27'den yüzde 44 seviyelerine kadar çıktı. Bugün Artvin'de ortaokulu tamamlayan her 10 öğrenciden 4'ü meslek liselerini tercih ediyor. Amacımız öğrencilerimizin kendilerine uygun alanları bilinçli olarak seçmelerini sağlamak. Marifetli gençlik; kolunda eskilerin tabiriyle altın bileziği olan, okulunu bir beceriyle bitiren ve o becerisi sayesinde yaşama atılan gençliktir. Bu faaliyetlerle ülkemizin ihtiyaç duyduğu işgücü planlamasını da yapmış oluyoruz" dedi.

'ÖĞRENCILERİMİN YÜZDE 90-95 ORANINDA İSTİHDAMA KATILDIĞINI GÖRÜYORUM'

Mezun olan öğrencilerin büyük oradan istihdama katıldığını dile getiren Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alan Şefi Yaşar Özkan, "Öğrencilerimiz biz buradan mezun olduktan sonra istihdam alanında yine takip ediyoruz. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı olarak benim yaptığım takiplerde öğrencilerimin yüzde 90-95 oranında istihdama katıldığını görüyorum. Öğrencilerimiz mezun olduğu zaman burada piyasada çalışabilecek usta konumuna geliyor" diye konuştu.

'ELİMDE ALTIN BİLEZİK VAR'

TOBB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik 11. Sınıf Öğrencisi Arda Özbay da "Küçüklükten beri bayağı bir elektriğe ilgim vardı. Bu okula geldikten sonra elektroniğe de bayağı bir ilgim oldu. Robotik alanda özellikle hocalarımın desteği sayesinde bayağı bir ilerleme katettim. Okul bana bayağı bir şey kattı. Ayrıca buradan mezun olduktan sonra üniversitede mühendislik okumayı düşünüyorum. İnşallah ileride daha güzel işlere sahip olacağım. Elimde bir altın bilezik var. Direkt buradan mezun olduğumda çalışmaya başlayabilirim istersem. Ama ben üniversiteyi düşünüyorum" dedi.

Atatürk Ortaokulu 8'nci sınıf öğrencisi, "Biz buraya meslek lisesine tanıtmaya geldiler. Fuarı gezdim. Makine bölümünü beğendim. Ama benim amacım Artvin Fen Lisesi oradan mühendisliğe gitmek istiyorum. Ama eğer kazanamazsam burayı da düşünebilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

