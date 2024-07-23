Artvin'de Otomobil Dereye Düştü: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Artvin'de Otomobil Dereye Düştü: 2 Kişi Yaralandı

Artvin'de Ümit Berk C'nin kullandığı bir otomobil, Çayağzı Mahallesi'nde demir korkuluğa çarptıktan sonra Korzul Deresi'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ve otomobildeki Nurhan A, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

23.07.2024 15:53
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Artvin'de otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ümit Berk C'nin kullandığı 53 ACR 427 plakalı otomobil, Çayağzı Mahallesi'nde yol kenarındaki demir korkuluğa çarptıktan sonra Korzul Deresi'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile otomobildeki Nurhan A, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Otomobil Dereye Düştü: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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