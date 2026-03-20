Artvin\'de Ramazan Bayramı Kutlaması

Artvin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Artvin Öğretmenevi Salonunda organize edilen programda, Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, katılımcıların bayramını kutladı.

Bayramların toplumun tüm kesimlerini bir araya getirdiğini belirten Ergün, bu buluşmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi.

Vali Ergün, birçok yerde savaş ve huzursuzluk olduğuna işaret ederek, "Türkiye ise adeta bir vaha gibi, vatandaşlarının huzur içinde bayramını kutlayabildiği bir ülke konumunda. Bunun kıymetini bilmeliyiz." dedi.