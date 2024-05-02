Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Artvin- Erzurum kara yolunun 40. kilometresindeki Uşhum Tüneli çıkışında Alper Ç'nin kullandığı 25 NA 598 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Rıdvan T, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?