Artvin'in Borçka ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sabri Selçuk idaresindeki 08 AR 199 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi'nde seyir halindeyken yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Kazada, sürücü Sabri Selçuk ile ikiz kardeşi olduğunu öğrenilen Necati Selçuk yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?