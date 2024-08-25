Artvin'de Yaban Hayatı Müzesi ve Bitki İşleme Merkezi Kuruldu - Son Dakika
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Artvin'de Yaban Hayatı Müzesi ve Bitki İşleme Merkezi Kuruldu

Artvin\'de Yaban Hayatı Müzesi ve Bitki İşleme Merkezi Kuruldu

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilaç ham maddesi üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yaban hayatı müzesi ve bitki işleme merkezi kuruldu.

25.08.2024 12:49
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ARTVİN Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) Türkiye'nin ilaç ham maddesi üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla tıbbi aromatik bitkilerden endüstriyel ham madde elde edilecek bitki işleme merkezi ve kentin zengin doğa ile yaban hayatının sergilendiği yaban hayatı müzesi kuruldu.

AÇÜ Seyitler Yerleşkesi Orman Fakültesi binasında oluşturulan alanda, Artvin ve çevresindeki yaban hayatı türlerini tanıtmanın yanında, yaban hayvanlarını koruma bilincini artırmak için yaban hayatı müzesi ve bitki işleme merkezi kuruldu. Müzede, bölgede ölü bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliğiyle tahnit edilen yaban keçisi, ayı, kurt, vaşak ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi 137 farklı türe ait yaban hayvanı sergileniyor. Türkiye'nin ilaç ham maddesi üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla tıbbi aromatik bitkilerden endüstriyel ham madde elde edilecek bitki işleme merkezinde ise tek seferde 500 kilogram bitki işlenebiliyor.

'KÜÇÜK GİRİŞİM ÜLKEMİZDEKİ BÜYÜK A KATKI SUNACAK'

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kentin zengin doğa ve yaban hayatını gözler önüne seren yaban hayatı müzesinin, eğitimin yanı sıra turizm açısından şehre değer katacağını söyledi. Bitki işleme merkezini de yakından inceleyen Çelik, tıbbi aromatik bitkilerden endüstriyel ham madde elde edilecek merkezin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti. Çelik, "Türkiye'nin yıllık ihracatı 261 milyar dolar civarında. Ne zaman ki, ihracatımızda ithalat kaleminin payını azaltırsak, ihracatımız da daha anlam kazanacak. Bu küçük girişim, ülkemizdeki büyük fotoğrafa katkı sunacak önemli bir adımdır. İhracatımızda yerlilik oranını artırmak durumundayız. Bu tüm yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi iyi şekilde değerlendirmekten geçiyor. Tesis, zenginliklerimizin katma değerli ürünlere dönüşmesine katkı sağlayacak" diye konuştu.

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, tesisin yerel ekonomiyi güçlendireceğini belirterek, üniversitenin Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi seçilen ilk ve tek üniversite olduğunu ifade etti. Bilgin, tesisin tek seferde 500 kilogram bitki işleme kapasitesine sahip olduğunu, gerektiğinde kapasitenin 1 tona kadar çıkarılabileceğini de dile getirdi.

Yaban hayatı müze sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Yasin Uçarlı da Artvin'in biyolojik çeşitlilik bakımından Türkiye'nin en zengin illerinden biri olduğunu söyleyerek, biyolojik atlas çalışmalarıyla kentte 246 kuş ve 62 memeli türü tespit edildiğini belirtti. Uçarlı, "Bu müze, öğrencilere ve ziyaretçilere bu türleri daha yakından tanıma ve inceleme imkanı sağlıyor. Bu türlerin büyük bir kısmını doğal ortamında gözlemlemek mümkün. Müzemiz eğitim odaklı çalışmalarla öğrencilerimize ve ziyaretçilerimize bu türleri yakından tanıma fırsatı sunuyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Yaban Hayatı Müzesi ve Bitki İşleme Merkezi Kuruldu - Son Dakika

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