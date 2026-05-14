Artvin\'e Yeni Güvenlik Dronları

Artvin'de, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca temin edilen termal destekli dronlar güvenlik birimlerine teslim edildi.

Artvin Valiliği'nde gerçekleştirilen programa, Artvin Valisi Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak ve İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Arıkan katıldı.

Vali Ergün, Artvin'in Gürcistan ile yaklaşık 121 kilometrelik sınır hattına sahip olduğunu, bölgenin coğrafi yapısının güvenlik çalışmalarını zaman zaman zorlaştırdığını ifade etti.

Özellikle dağlık ve ulaşımı güç alanlarda teknolojik ekipmanların büyük önem taşıdığına dikkati çeken Ergün, teslim edilen termal dronların güvenlik güçlerinin sahadaki hareket kabiliyetini artıracağını söyledi.

Gece görüş ve termal kamera sistemleriyle donatılan dronların, kötü hava koşullarında ve karanlıkta da etkin şekilde görev yapabildiğini belirten Ergün, cihazların yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı sayesinde sınır hattındaki hareketliliğin anlık olarak takip edilebileceğini kaydetti.