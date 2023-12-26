Artvin-Şavşat- Ardahan karayolunda meydana gelen heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Artvin-Şavşat-Ardanuç-Ardahan karayolunun 22,5 kilometresinde, yamaçlardan kopan kaya kütleleri yola düşmesiyle yolu çift taraflı ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol karayolları ekiplerinin çalışmasıyla, tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - ARTVİN
Son Dakika › Güncel › Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor - Son Dakika