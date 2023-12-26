 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yolun 22,5. kilometresinde meydana gelen olay sonucunda yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Jandarma ve Karayolları ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yol tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, çalışmaların devam ettiği bölgede görev yapıyor.

Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor
26.12.2023 - 19:49,
Abone Ol

Artvin-Şavşat- Ardahan karayolunda meydana gelen heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Artvin-Şavşat-Ardanuç-Ardahan karayolunun 22,5 kilometresinde, yamaçlardan kopan kaya kütleleri yola düşmesiyle yolu çift taraflı ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol karayolları ekiplerinin çalışmasıyla, tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - ARTVİN

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ardahan, Şavşat, Artvin, Ulaşım, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor - Son Dakika


19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25
Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:21
İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de kalıcı ateşkes için 3 koşul sundu İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de kalıcı ateşkes için 3 koşul sundu

Son Dakika
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:21 İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de kalıcı ateşkes için 3 koşul sundu
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
17:03 Skandal nedeni sorguda itiraf etti! Cezaevinden çıkan adam, hayat kadınlarını öldürmeye kaldığı yerden başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 20:31:19. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement